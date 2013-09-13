港报社评：廉署须重建内部防贪堡垒--星岛日报9月13日

检讨廉政公署规管酬酢、馈赠和外访机制的独立委员会发表报告，列出上任廉政专员汤显明个人多项违规外，还查找出多项制度上规管不足之处。要保持社会廉洁，廉署除了打击贪污及推行防贪教育，还需要按时检讨内部防贪机制，以身作则。

汤显明被揭发喜欢以茅台烈酒宴客自娱，部分送客礼品昂贵，又趁出差之便接受款待游山玩水。不少市民觉得这些作风贴近内地官场不良文化，难免令市民怀疑廉署对贪污不正之风的把关能力。

政府为事件造成的损害急谋止血，设独立委员会调查。调查报告昨日公开，指出汤显明任内18项违规。在披露的事项中，批评他任内超支酬酢不寻常地多至占总数37%，引入茅台宴请，部分做法违规，部分却是缺乏机制制衡，报告总结出5项制度上不足之处。

调查报告把汤显明与大部分廉署人员的操守划清界綫。汤显明个人作风有问题，至于体制上的缺失，廉署已经决定禁止以烈酒宴客，以标准表格和电脑处理酬酢开支申报，定期审核。调查委员会另外提出了17项改善建议。

廉署向来以三副引擎来推动社会廉洁风气，其一是打击贪污罪案，其二是宣传教育，其三是防止贪污。如果廉署本身的防贪机制都有多处缺失，难免打击本身品牌和威信。

「香港胜在有ICAC。」这是市民耳熟能详的品牌口号，希望这个无价软件能够抵挡外来腐败之风，且为内地和海外肃贪倡廉作出贡献。廉署要在这些软实力的较量中处于上风，除了追究责任，落实独立委员会的建议外，更应充分发挥自己最擅长的工作，不断提升自己的防御能力。(A06)