港报社评：印尼御美退市，再加息防失血--信报9月13日

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
美国联储局下周议息前夕，亚太四国央行昨天先行议息，韩国、菲律宾和纽西兰央行维持息率水平不变，印尼继上月底加息后，短短2周内，昨天再加息0.25厘至7.25厘。国际收支经常账项目出现赤字的新兴市场国家，面对美国启动退市，堕入了紧缩发展陷阱。
美国退市对新兴经济体的冲击，较5年前货币量宽「入市」，造成更大潜在破坏性。昨天四国央行议息，独印尼加息，反映在新兴经济体也出现明显「两极化」。经常账项目录得逆差的新兴市场国家，情况难乐观。
国际收支经常账项目的差额，大致等于国内储蓄与投资之差，出现赤字，意味国内的投资大于储蓄，而投资金额的缺口，不仅靠外资流入挹注，若投资项目无助提升生产率，则当资金大量撤走，对实体经济或金融市场都造成持续性震荡。
过去几年，不少新兴经济体依赖外资流入，去满足国内的投资或消费，所形成的外汇风险暴露，如今在全球经济新「双速增长」变局下，预料将随着美国启动退市而在弱势新兴市场国家集中释放。
资本外流令印尼外汇储备持续萎缩。今年7月底该国已消耗54亿美元，总额降至约926亿美元之谱，为2010年10月以来最低水平，昨再加息支持印尼盾汇价，实有客观的需要。
形势演变至今，新兴市场国家的外汇储备规模虽然较过往为大，不过，着眼点在于外汇储备流失的速度和趋势。若损耗增速，市场信心动摇，触发「走资潮」，系统性金融风险说不定就遽然升温。美国退市对新兴市场国家造成的冲击，形势变化充满不确定性，并威胁全球经济复苏的步伐。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。