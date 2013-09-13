中国金融：橡树资本等六家境外对冲基金获得共3亿美元QDLP额度--报载

路透上海9月13日 - 中国21世纪经济报 道周五报导称，随着上海合格境内有限合伙人制度（QDLP）低调面世，首批试点的境外对冲基金悄然浮出水面，包括全球第二大对冲基金英仕曼（Man Group）、美国橡树资本等六家基金共计获批3亿美元QDLP额度。

报导引述知情人士透露，除上述两家对冲基金外，还包括全球最大的期货管理对冲基金元盛资本管理（Winton Capital Management）、城堡投资（Citadel）、奥氏资本（Och-Ziff）与Canyon Partners，每家对冲基金公司分获5,000万美元额度。

报导称，上海金融办人士对此不予置评。QDLP制度是指允许注册于海外的对冲基金，向境内投资者募集人民币基金，并将所募集的资金投资于海外市场。 “相比50亿美元申请额度，此次3亿美元获批，体现监管部门稳步推进QDLP的良苦用心。”一位知情人士透露。 在确定首批试点基金前，上海金融办等部门先后约谈数家全球大型对冲基金管理公司高管，就QDLP操作细则征求意见，落实投资者准入门槛、募资结汇、海外投资状况信息披露、资金回流等合规操作措施。

报导指出，上述六家对冲基金公司准备将QDLP资金投向旗下业绩相对出色的对冲基金产品。如城堡投资拟投向明星基金经理Citadel Kensington管理的70亿美元多空策略基金，或是战术交易基金团队负责的10亿美元多空策略基金，这两只基金去年分别实现18%与20%的业绩回报。

尽管QDLP只允许投资境外二级市场，但对冲基金内部复杂的业务架构与投资类别，某种程度也增加了资金安全监管的难度。为强化QDLP资金安全管理，上海相关部门要求试点对冲基金定期向境内联络基金递交境外投资组合持仓报告与收益状况，供相关部门与境内出资人进行风险评估。

目前，上海市金融办、市商务委、市工商局、外汇局上海市分局等部门共同组成的QDLP联席会议，对试点基金的准入门槛、信息批露与投资流动性风险做全程管理。此外，针对境内出资人（LP）面临的双重征税（海外投资缴利得税，资金返回国内缴20%的所得税）问题，相关部门还在协商给予解决方案。