港报社评：保港廉洁清誉，岂止严惩汤显明--经济日报9月13日

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
检讨廉署酬酢制度的独立委员会昨指，前廉政专员汤显明任内涉多项违规，部分更涉刑责。作为香港廉洁把关者的汤显明其身不正，港府应严惩严办。惟更关键须从制度制定、执行、监察拧紧螺丝。 独立检讨委员会昨发表报告，揭出汤显明任内涉18项违规，公众无不譁然。廉洁乃香港核心价值，本应为廉洁守护者的廉政专员汤显明却带头违规，严重冲击香港廉洁价值。 报告揭示汤显明的问题，很大程度是他个人的不守规，非公务员体系的系统性问题。报告既证实汤显明违规，港府应依例严惩，才可警惕其他公仆；且报告更指汤显明的一些违规问题涉刑事调查，当局必须严查。然而，要守护香港廉洁价值，关键的还在完善制度。制度虽不能全面阻止个别人的贪婪，但却可加紧防范，故更须从相关制度着手，堵塞漏洞。 在制度制定方面，委员会昨列出多项建议，强化廉署内部规管，港府与廉署应尽快拟定细则。在制度执行方面，汤显明任内违规，部分问题更涉其他廉署人员，当局须依规例对违规人员予以惩戒，以彰制度威信，阻遏其他人协同犯事。 至于制度监察方面，汤显明被传媒揭发违规后，相关违规就被独立委员会一一查出，公众对此不无疑惑，因廉署运作向来受贪污问题谘询委员会等4个组织监察，缘何当局没在事发之初迅速纠正，而是在传媒揭发后才能亡羊补牢？ 香港绝大部分公务员廉洁奉公，惟个别人士有亏操守，仍防不胜防。故除廉署外，港府公务员事务局以至各部门，都应汲取汤显明事件教训，扞衞香港廉洁核心价值。(A13)
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路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。