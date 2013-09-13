港报社评：汤显明违规有伴，廉署应除害群之马保招牌--明报9月13日

检讨廉署酬酢、馈赠、外访规管制度和程序独立检讨委员会（下称检委会）的报告，揭示前任廉政专员汤显明5年任有多项违规；报告披露汤显明任内廉署馈赠开支高达130万元，远高于廉署过去承认的金额总值；而报告并未触及汤显明在内部得到廉署人员协助报销，才可以持续多年违规的状况。廉署腐化和异化的病毒，能否连根拔除，仍要视乎刑事调查的结果。

检委会报告确定汤显明任内廉署在酬酢、馈赠和外访都有不当行为，一应事情，汤显明作为最高负责人，当然有不可推卸的责任，不过，从已知情况看来，廉署所显露腐化异化现象，汤显明只是核心，内部有人配合才成事。

此外，检委会报告披露汤显明任内，廉署送出礼物价值高达130万元，这是一个新数字。过去，关于馈赠部分，廉署提交立法会的文件，只提及价值约23万元。报告指130万元送礼开支，单是这个数字，与廉署交代的已有明显差。

酬酢、采购、送礼等违规不当，并非汤显明一人可以为之，而是有其他人配合。性质涉及腐化与异化的深层底蕴，若不将之暴露出来，则这些病毒会继续侵蚀廉署。

委员会建议日后须汇报防贪谘委会，增加这个机制，相信专员再批准超支，也会三思。不过，若强化防贪谘委会的职能，例如仿效监警会成为法定机构，相信会更收效。现行体制之内，审计署应该对廉署定期进行衡工量值审查，以今次「廉政门」事件为例，始于审计报告揭出廉署酬酢超支，传媒跟进，才使事态暴露出来，所以，审计署应该加强发挥对廉署的监察作用。(A04)