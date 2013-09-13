更正-芝加哥期市：美国玉米期货下滑，大豆期货有望连续第六周上涨

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 650.75 -2.25 -0.34% +0.42% 651.31 59
CBOT玉米 463.75 -2.50 -0.54% -1.85% 469.19 41
CBOT大豆 1397.50 1.50 +0.11% +2.89% 1299.67 63
CBOT稻米 $15.56 $0.02 +0.13% -0.13% $15.36 46
美国原油 $108.60 $0.00 +0.00% +0.97% $107.08 53
汇率
欧元/美元 $1.329 $0.000 -0.03% -0.12%
美元/澳元 0.926 -0.001 -0.08% -0.74%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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