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货币新闻 | 2013年 9月 13日 星期五 09:14 BJT

更正-芝加哥期市：美国玉米期货下滑，大豆期货有望连续第六周上涨

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 650.75 -2.25 -0.34% +0.42% 651.31 59

CBOT玉米 463.75 -2.50 -0.54% -1.85% 469.19 41

CBOT大豆 1397.50 1.50 +0.11% +2.89% 1299.67 63

CBOT稻米 $15.56 $0.02 +0.13% -0.13% $15.36 46

美国原油 $108.60 $0.00 +0.00% +0.97% $107.08 53

汇率

欧元/美元 $1.329 $0.000 -0.03% -0.12%

美元/澳元 0.926 -0.001 -0.08% -0.74%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚；审校 石冠兰)

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