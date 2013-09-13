香港个股：惠生工程称中石油合同占其总收益5.6%，大股东仍在助查

路透香港9月13日 - 被卷入中石油 风波的惠生工程技术服务有限公司 公告称，上半年从中石油及其附属公司的合同中所录得的收益只占总收益的5.6%；目前公司与中石油仍有四项未完工合同，合同额总计约2.04亿元人民币。

此外，惠生工程表示，公司及其控股股东兼公司主席华邦嵩目前仍在协助中国有关机关进行其调查工作，但公司未获告知调查的性质及原因。

从事油田服务的惠生工程本月初表示，主席华邦嵩正协助中国有关机关进行其调查工作；而公司目前运营正常，并将继续履行现有合约。

此前，曾任中石油 董事长的国资委主任蒋洁敏因涉嫌严重违纪被中国有关当局调查，成为十八大后首名被调查的中央委员，并被中央免去其领导职务。而中石油和母公司四名高层亦接受中国有关部门调查。

惠生工程表示，为加强公司的管理，已委任周宏亮及崔颖为执行董事，并考虑委任一名董事会代理主席。

惠生工程并披露公司与中石油的业务数据，截至6月底止上半年，公司与中石油的合同中所录得收益约1.11亿元，占公司期内总收益的5.6%。截至目前为止，公司与中石油仍有四项未完工合同，合同金额总计约2.04亿元（扣除增值税后），其中总数约3,079万元已于上半年获确认，剩余约1.73亿元预期将在今年下半年及2014年度内获得确认。

此外，该公司拟将派发中期股息的日期由原来的9月16日或前后推迟，具体日期将另行公告，但公司强调中期息仍会派发予于登记日在公司股东名册内已登记的股股东。

惠生工程股份自9月2日停牌，并将继续暂停买卖。（完）

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