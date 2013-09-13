国际油市：美国原油持稳，但本周可能创7月以来单周最大跌幅

美国原油本周或下跌1.7%，受周二跌势拖累。叙利亚接受俄罗斯提议，放弃化学武器，美国对其进行军事打击的威胁减退，打压油价周二下跌。

布兰特原油本周跌近3%，为6月以来最大单周跌幅。

美国和俄罗斯周四开始了利害攸关的谈判，磋商俄方关于叙利亚放弃化学武器的提案。叙利亚正式申请加入全球禁止化学武器公约，但美国国务卿克里强调若外交努力失败，美国仍可能有必要使用武力。

挪威Ekofisk原油运营商周四称，其原油处理平台未来一周将因维修工作而部分关闭，这可能进一步推迟石油出货。该原油是布兰特基准原油构成的一部分。

伊朗新闻发言人表示，伊朗将与联合国核子机构进行合作，找出“彻底解决现有问题”的途径。

利比亚国家石油公司(National Oil Corp)周四的一份文件显示，该公司已宣布三个港口在关闭几周后遭遇不可抗力因素。(完)

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