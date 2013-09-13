更新版-美国农业： 农业部提高今年玉米产量预估，调降大豆产量预估

“在进入收割期之际，目前预计年末库存在18.55亿蒲式耳，显然对价格不利，”Jefferies Bache的分析师Shawn McCambridge称。

交易商原先预期2012/13年度末的玉米结转库存为7.18亿蒲式耳，2013/14年底为17.32亿蒲式耳。

“中央平原和南方单产提高，足以抵销爱荷华和北达科他单产下降，”美国农业部论及玉米收成时称。农业部下调大豆收成预估，“因单产料减少，尤其是在西部玉米种植带。”

农业部预估2013/14销售年度末大豆库存为1.50亿蒲式耳，低于交易商预估的1.65亿蒲式耳，且远低于8月时预估的2.20亿蒲式耳。

2013/14年度大豆农场出场价格平均预估为每蒲式耳12.50美元，高于上月预估的11.35美元。

爱荷华通常是玉米和大豆最大的产地，但今年受到乾旱气候打击。本周初，该地区有近三分之一的大豆作物评级属于差或非常差。

从全球范围来看，小麦产量今年料达创纪录的7.089亿吨，较8月预估增加350万吨，同时也推高了年末库存预估。美国小麦年末库存预估较8月提高了1,000万蒲式耳。

美国农业部称，巴西2013/14年度大豆收成料达创纪录的8,800万吨，较8月预估增加300万吨，因种植面积增加。