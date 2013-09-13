新债招标：中国30年固息国债中标利率4.76%，远高于预期--业内人士

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透上海9月13日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的30年固息国债，中标利率为4.76%，远高于此前市场4.43%的预测均值。
业内人士并透露，该期国债投标倍数为1.13倍。
此是财政部今年第19期记账式附息国债，利息按半年支付，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债9月16日至9月18日进行分销；9月23日上市交易。(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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