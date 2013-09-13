新债招标：中国30年固息国债中标利率4.76%，远高于预期--业内人士

路透上海9月13日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的30年固息国债，中标利率为4.76%，远高于此前市场4.43%的预测均值。

业内人士并透露，该期国债投标倍数为1.13倍。

此是财政部今年第19期记账式附息国债，利息按半年支付，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。