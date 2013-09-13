《全球金融分析》量化宽松资金流出亚洲，但并未仓皇出奔

MSCI明晟亚洲新兴市场指数 自5月末以来跌11%，回吐一小部分自2008年末以来153%的升幅。印尼股市 在2008年11月至今年5月间升幅达380%。自5月以来，仅回吐了24%。

相比之下，今年以来印尼债市的跌幅迅猛，收益率升350个基点，将2008年以来升幅抹去三分之一。同样，摩根大通新兴市场债市指数 今年降10%。

“这一问题对于当地固定收益产品的重要性大于股市，”野村首席亚洲股票策略师Michael Kurtz称。“当资金流出固定收益产品，且货币币值波动，那么股市就会遭到拖累。”

数字证实了这一点。股市数据显示，今年迄今已有9.16亿美元离开印尼，38亿美元离开泰国股市。在印度，创纪录高位的经常账赤字让外国投资者感到害怕，不过印度股市 仍升近3%，而今年投资于该股市的外资仍有75%，或115亿美元留在该国。

菲律宾和韩国市场被视作较不容易受到资本流动的干扰，没有遭受抛盘。菲律宾今年以来获得资本流入14亿美元。

股市抛盘仅是外资所持的一小部分。根据瑞信预估，外资持有韩国3,080亿美元股票，马来西亚为1,170亿美元，印度为2,040亿美元，泰国为1,230亿美元。

而新兴亚洲市场的债券抛盘相对更严重。在外资参与率较高的印尼债市，外资持有量降至270亿美元，约为全部未偿债券总量的30%，低于峰值35%。分析师指出，随着债券基金经理人面临赎回，抛压会进一步加重。