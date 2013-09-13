港报财经评论：经济崩溃论属过忧--信报9月13日

经济崩溃论属过忧/习广思

联储局主席由谁人接任是政治事件，而且离奥巴马拍板日愈近，政治声音亦愈来愈多。市场更担心一旦由萨默斯执掌联储局，退市步伐将会加快；叶伦为人低调，但获不少人出面力撑，近日有近350名经济学者联署支持。叶伦支持者此时出面，可能是收到风声，皆因市场已认定奥巴马倾向于提名萨默斯。下周联储局是退或不退，市场已反映了相关忧虑，标普500连升七日，美股早无惧于退市；相反，萨默斯或叶伦这个变数，对市场影响可能更加大。

港股踏入9月后持续攀升，推动力来自中国宏观数据改善，升势是由中资股带动，重磅金融股主导指数走势，周期性板块则轮流炒作，这个格局至今仍未变。大市升至阻力区后，开始见到回调压力，恒指连续两日在23,000点水平争持，昨日开市后再试穿23,000点，午后倒跌，收报22,953点。大市成交额624亿港元，沽空比率10%。与A股相关的股票继续是大市焦点，多只A股ETF涨升，中国内地券商股转强。尽管A股续升，但国企指数受内银回软拖累，走势转弱，短期仍将在250天线作整固。

中国反腐风潮扩大，由中国政治体系，再到国企高层，再延伸至涉及民生层面，都见到反腐声音不断增加。早前葛兰素在中国内地被控行贿事件，尚被视为是中国针对外资举动，但中生制药 事件，却反映中国内地药业界的反腐潮已不限于外资。中国电视台报道指出，中生制药持股的合资药厂江苏正大天晴药厂，以推广药物为品，组织学术会议，邀请医生外游；而受邀医生又分三类，包括有权力开处方的医生，这将构成商业行贿。当香港议员也名正言顺地获邀到巴黎交流，类似事情在神州大地，原本是见惯不怪的事情，但如今在反腐风潮下，随时被定性为行贿活动。中生制药股价暴挫16%后停牌，拖累整个医药股板块急挫，反腐风潮成为各行业的股价地雷。

周期股互相接力，轮流炒活动未停，近期水泥行业进入旺季，价格回暖，相关股份唞完一轮后再升，润泥 强势持续。事实上，周期性股票在好淡角力下争持，经济回稳、煤价止跌推高煤炭股，但中国提倡环保，要限制煤炭消耗量却成为负面消息，均意味着煤炭股见底止跌，但行业及盈利要好转不容易，以致相关股票有反弹难回升，炒完往往就散。(B03)

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低吸欧罗值博率高/苏子

据统计，9月股市下跌收场的比例甚高；加上传统上9月又是极为波动及市场视为危机四伏的月份，而今年以来，美股却在市场情绪普遍看淡下，出现愈升愈有的强劲势头。以道指今年1月的11,580.61开市价至本周三的15,325.6收市价计，期间竟然录得大升3,744.99或超逾30%的巨大升幅，故不难想像，大量不服输的看淡的投资者定会于9月这个对看淡的投资者似乎十分有利的月份加码造淡，目的便是博黑天鹅事件出现，期望届时可以完全收复今年以来的损失，出现转亏为盈的有利情况。不过，由于目前市场上充斥着大量期望9月会有黑天鹅事件出现的股市大看淡的投资者，可是市场已对可能出现的黑天鹅事件有了充分准备，故担心9月未必会有黑天鹅事件出现之余，美股便有可能继续保持目前的强劲势头并以接近全月高位收市。

留意目前美汇指数已经下破200天SMA的81.7关键支持，短期走势已经明显转弱。目前美汇指数的弱势其实正与市场普遍看好美元后市的乐观情绪呈现不利后市的背驰现象，担心9月出现低收的可能性不容抹煞。由于美元本身具备避险货币的功能，倘若9月美汇指数真的出现低收情况，则意味大家所担心的黑天鹅事件并无出现，以及可以继续在歌舞升平的大好环境下炒作获利，只是那些相信黑天鹅事件会出现而大手造淡股市及买入美元的投机者要为此付上沉重的损失代价而已。

如美汇指数稍后一直未见重返200天SMA以上，相信前晚已成功突破20天SMA阻力收市的欧罗兑美元将可出现追落后的情况，即出现较为凌厉的上升动力，并有望在突破上月20日的1.3452高位后，挑战上半年的1.3711高位阻力。欧罗兑美元一旦成功创今年新高，预料届时在大量止蚀买盘的推波助澜下，将进一步朝着前年11月的1.3871高位及1.4心理关口迈进，故目前采取趁低买入的策略预料有较大的值博率。(B11)