港报财经评论：大市守22,500可突破23,000--经济日报9月13日

大市守22,500可突破23,000/林瑞芬

恒指续试冲23,000，昨高见23,048，收报22,953，微升16点，大市成交额624亿港元。23,000是心理关口多于实际技术关口，后市反覆趋确认升破之机会仍大。A股昨续挺进，但成交开始放缓；港股续作整固，即市22,500以及短线升轨22,000为后市整固支持参考关键，最好不失守22,500；若失守，再穿22,000，就要提防非抖气咁简单；望22,500守稳，不用下试更低，于A股引领下步探破中期降轨23,000。中资股周二现一现百花齐放后，又见个别走向。反贪最新受累股，中国生物制药 因涉及中国电视台报道其营销活动涉行贿，昨急泻16.5%至4.76港元。集团管理层也向德银坦承，认为事件或影响下半年增长200基点至300基点。判势，股价难望短期扭弱势，真是祸不单行！

之前同为上半年度业绩佳的四环医药 因大股东减持先行一步倒下，药业股的买卖气氛大转弱，还是止蚀投降，避走。自习李新世代开展反贪反腐活动后，明显见到高级饮食、零售业首当其冲，业绩大滑落，已避走。石油/气相关股份涉反贪反腐风浪，至今仍未平止，中石油 及中油燃气 本周仍频传高管出事，要急急脚停牌澄清，但澄清后股价仍然疲弱不振。从天津市纪委获悉，天津津燃 的母公司天津燃气集团董事长金建平因严重违纪，目前正接受组织调查，该股昨无停牌，挫1%。

本周两只建议两只短线留意的股份，中国太平 及东岳 昨已逾或抵近短线目标，分别高见12.22港元及3.96港元，算稍为宽心。市场又憧憬中国内地将发4G牌，推涨电讯设备股，中国无线 、俊知 、京信通信 及中兴通讯 等，又想会否有涉贪嫌疑，似乎可能就少，看相关股份业务可见，有的话就不会曾出现亏损或盈利大滑落。不过相关憧憬年内不知炒作过多少次，股民不宜重注，且看京信通信，还未知何时可确认扭亏，亏损在身，难望被狂炒升。(B03)

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4G快启动，留意概念股/余少文

发改委官员透露很快发放4G移动通讯牌照，对于4G领头羊中国移动 而言是好消息，料可以带旺4G概念股份，这类股份在第四季或有炒作空间。中国内地股市昨日先跌后升，国企指数则高开低收，最后微升不足1点，收报10,637点，成交额148亿港元。而红筹指数跌12点，收报4,418点，成交额58亿港元。但国企沽空额近期明显增加，除了建设银行 、工商银行 、中国银行 等沽空额合计7.5亿港元外，招商银行 和中国电信 沽空额合计也高达3.5亿港元，再加上国指虽升越250天平均线但连日未能再走高，不排除短期有调整，高追风险在增加。

中国官员过去曾提及今年底可以发放4G牌照，惟没有确实时间表。但中国发改委副主任张晓强日前表示，国务院早前宣布采取新措施扩大各种信息产品的消费，包括手机网络和移动通讯产品，当局准备很快就发放4G移动通讯牌照，也会重点发展高科技产业。张晓强的讲法，认为是中国可能在短期公布4G牌照，不用等到年底，对于在3G发展上一直处于捱打的中移动而言是一个好消息。因为中移动母公司一直发展4G网络，一旦落实推出4G，中移动可以率先推出相关服务，一如当年推出3G牌照，只是中国内地自行研发的3G网络质素不及其他3G网络，故在中国联通 和中电信推出3G服务后，中移动市场占有率便一直下跌，到今年才回升。

由于联通和中电信希望采用FDD-LTE网络，方便现有网络升级，但中国内地媒体早前报道工信部否决中电信上报的4G方案。最终要采用中移动研发的TD-LTE网络还是FDD-LTE仍是不明朗，一旦采用TD-LTE，则联通和中电信便要租用中移动网络。不管是哪一个网络，经过3G发牌和网络比拼后，相信中移动不会让当年走入困局的事情再发生，中国一定会先批出TD-LTE，FDD-LTE最快也要在TD-LTE推出一年后才发牌。正如有证券商指出，联通和中电信或会等FDD-LTE牌照发出才大规模建设基站，认为目前电讯市场资本开支主要由中移动推动，明年中以后才由联通和中电信接力，故电讯设备股，尤其铺设网络的中兴通讯 、中通服务 、京信通信 等会是电讯商陆续加大资本开支的受惠者。(B04)