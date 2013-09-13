《香港报摘》--其他报纸重要消息9月13日

* 明报：

--捷星香港(Jetstar HK)正为申请牌照积极斡旋，香港快运已经率先推出首批平价航班。有分析称，本土廉航成立，将与国泰 和港龙有很多重叠的航线，势令国泰的短途航线票价受压。

--新地 周四(12日)上载旗下南区豪宅Shouson Peak的新版售楼书，连同早前已获批预售的项目，意味新地将于第四季有四个楼盘开卖，涉及可售单位总数1,240个。

--辉山乳业 基地在东北，有50个牧场位于辽宁省内。主席杨凯表示，未来将开拓东北以外的零售市场。目前在该区的液态奶市场中，市占率最高，有13.7%，但区外则少有涉足。

* 苹果日报：

--中移动 母公司副总裁李正茂表示，认为不能因中移动的用户规模庞大而认定是垄断，更反指腾讯 的微信才是垄断。

--有传腾讯 会伙同内地视频网站乐视，合作推出互联网电视，预计于本月底公布有关产品细节。

* 东方日报：

--欧盟驻香港及澳门办事处主任彭家杰(Vincent Piket)表示，欧盟与本港间的外商直接投资(FDI)愈趋活跃，并指近期有更多内地企业以港作欧盟投资的平台。

--国美电器 证实位于成都一个小型中转仓库在本周三(11日)发生火警，具体财产损失正在统计之中。公司指，已经有足够的产险赔付在事件中所造成的损失，因此事件并无对公司带来重大影响。

--主要生产及销售冷冻浓缩橙汁及相关产品的天溢 ，其行政总裁廖元煌表示，未来将在内地致力拓展非还原橙汁(NFC)业务，现时正在重庆的厂房兴建生产线，预计明年6月推出市场。

* 文汇报：

--香港投资基金公会公布，基金销情于今年上半年持续畅旺，总共录得401.49亿美元的总销售额，当中104.54亿美元为净流入。不仅均创半年新高，且与去年下半年相比分别上升28.5%及34%。

--据市场消息指，香港信贷(新股编号：1273)招股价为0.85港元至1.03港元，集资额约1亿港元，当中80%将用作扩展核心业务。该股预计下周二(17日)起公开招股，10月2日上市。

--九龙仓集团 宣布，集团与招商局地产 联合投得位于天津市河东区月牙河侧地块，拟发展大型住宅高楼项目。该地块地盘面积为83,769平方米，总作价为26.5亿元人民币。

* 大公报：

--联通 公布，将于今天开始发行150亿元人民币之今年度第二期超短期融资券，期限180天，最终发行利率将于发行完成后另行公布。(完)