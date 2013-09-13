金属期市：伦铜接近五周低位，四周来或第三周周线下跌

分析师愈加一致地认为，美联储将在下周政策会议上缩减每月850亿美元的购债计划。美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周四在为期两天的会议后发布政策声明。

美国9月7日止当周初请失业金人数降至近七年半低点，但本次下降是由于有两个州处理数据时出现问题，导致难以明确呈现就业市场状况。

今晚美国将发布一系列数据，包括生产者物价数据和零售销售，可能进一步揭示美联储未来的政策走向。

欧元区7月工业生产较前月降幅大于预期，表明欧洲家庭需求疲弱和该地区经济复苏尚不稳定。

行业专家称，铅可能面临价格上涨和升水提高，因为市场的少量供应过剩将在明年进一步减少，这是由于美国产量承压以及全球危机过后需求不断增长。(完)

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