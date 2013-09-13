金属期市：伦铜接近五周低位，四周来或第三周周线下跌

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
分析师愈加一致地认为，美联储将在下周政策会议上缩减每月850亿美元的购债计划。美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周四在为期两天的会议后发布政策声明。
美国9月7日止当周初请失业金人数降至近七年半低点，但本次下降是由于有两个州处理数据时出现问题，导致难以明确呈现就业市场状况。
今晚美国将发布一系列数据，包括生产者物价数据和零售销售，可能进一步揭示美联储未来的政策走向。
欧元区7月工业生产较前月降幅大于预期，表明欧洲家庭需求疲弱和该地区经济复苏尚不稳定。
行业专家称，铅可能面临价格上涨和升水提高，因为市场的少量供应过剩将在明年进一步减少，这是由于美国产量承压以及全球危机过后需求不断增长。(完)
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路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。