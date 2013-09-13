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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 09:30 BJT

****《港报快速浏览》--9月13日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：汤显明违规有伴，廉署应除害群之马保招牌--明报                      
 港报社评：保港廉洁清誉，岂止严惩汤显明--经济日报                            
 港报社评：印尼御美退市，再加息防失血--信报                                  
 港报社评:廉署须重建内部防贪堡垒--星岛日报                                   
 港报社评：李源潮对香港公务员提出三点期望--文汇报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：大市守22,500可突破23,000--经济日报9月13日                     
 港报财经评论：经济崩溃论属过忧--信报9月13日                                 
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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