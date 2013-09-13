《独家新闻》美国所谓叙化武袭击死亡人数或包括常规轰炸受害者--消息

一位国会消息人士说，政府官员在闭门简报会议中表示，他们无法排除一种可能，即某些美国政府所列的死亡人数中，有些人是死于携带毒气的火箭弹的常规炸弹部件，或者是死于毒气弹攻击后的炮击。

第二位消息人士支持美国的政策。该人士表示，政府官员关于死亡人数1,429人的警示性说明，促使其避免采用这个数字。

第三位消息人士说，政府官员曾遭到国会议员质疑数据的准确性，并承认他们“无法确认”部分被列为死于化武攻击的死者之真正死因。

一位熟知该项简报会议的政府官员却否认对于死亡人数是如何得出1,429存在疑义。第二位官员断言，国会山庄的官员只听得进去自己想听的话，因为许多议员反对奥巴马的计划。

一位政府消息人士对路透说，他们凭藉一种有效的情报方法来估计出死亡人数。

国会消息人士说，有些国会成员要求亲眼看看美国情报机构所收集到的原始情报。但目前为止，政府仅提供综述报告。