台湾汇市：台币兑美元早盘窄幅游移，FOMC开会前进入观望期

路透台北9月13日 - 台币兑美元 周五实质汇价和上日区间相去不远。过去几天受外资汇入推升的台币，今早表现平平，场上不再见到外资的大量汇入，进出口商亦没有积极意愿进场交投，加上美国公开市场委员会(FOMC)下周开会在即，市场进入量缩观望格局。

汇银人士指出，台币表现和邻近韩元 类似，陷入上日窄幅区间移动，方向已不明显，交投量能停滞的现况料延续至明日的补行交易日。

此外，台湾下周四起将有中秋节连续假期，下周三个交易日中尚未能得知FOMC的开会结果，变数增多的情况下，交易员不愿大幅押注，场上只有微幅的部位调节。

〞到下个礼拜大概都不会动了，外资也应该会休息一下。〞一外资银行交易员说。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币略略走强，海外因应下周美国可能仍倾向小幅缩减购债规模，部位调节倾向持有美元，指标一个月期报价 早盘约在29.678/692，美元自上日现货收盘时段约29.630/660走高。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.650-29.715，上日在29.650-29.720，上日尾盘央行作价收在29.783。

本地时间10:02时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升7.3分报29.710。

交易员观察市场最新动态：

* 早盘交投清淡，实质盘及交易盘均不积极

* 台股 表现没有特殊之处，市场料外资汇入力道渐减

* 场上以微幅调节部位为主，对汇价影响不大

* 韩元、人民币 亦在窄幅区间游移，台币没有理由大幅波动

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.650-29.750

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