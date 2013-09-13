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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 10:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆涨向100日圆，受助于美元全线受到追捧

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* 美元/日圆上扬，受东京定盘价的买盘支撑

* 美元全面走高，因市场开始重新布局应对美联储缩减购债预期

* 昨日金价大跌，可能暗示市场重新关注美联储缩减购债

* 美元/日圆阻力位在昨日高点99.99日圆(完)

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