韩国个股：SK Hynix发生火灾的中国工厂力争10月恢复正常生产

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透首尔9月13日 - 韩国SK Hynix 周五表示，其受大火影响的中国工厂将从10月开始逐步恢复正常运转，且其韩国工厂将增加电脑记忆体晶片的产量，以弥补中国工厂损失的产量。
SK Hynix称，生产调整将导致NAND闪存芯片产量暂时短缺。
SK Hynix的中国厂房本周稍早已恢复部分运作。该公司有半数电脑记忆体晶片由该厂生产。
“我们计划完成检查并全面恢复空气通风体系和设施，以便在10月重启生产...我们将竭尽全力分阶段加快生产，在11月全面恢复正常的生产水平，”该公司在声明中称。(完)
(编译 王兴亚；审校 李婷仪)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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