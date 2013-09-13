韩国个股：SK Hynix发生火灾的中国工厂力争10月恢复正常生产

路透首尔9月13日 - 韩国SK Hynix 周五表示，其受大火影响的中国工厂将从10月开始逐步恢复正常运转，且其韩国工厂将增加电脑记忆体晶片的产量，以弥补中国工厂损失的产量。

SK Hynix称，生产调整将导致NAND闪存芯片产量暂时短缺。

SK Hynix的中国厂房本周稍早已恢复部分运作。该公司有半数电脑记忆体晶片由该厂生产。

“我们计划完成检查并全面恢复空气通风体系和设施，以便在10月重启生产...我们将竭尽全力分阶段加快生产，在11月全面恢复正常的生产水平，”该公司在声明中称。(完)