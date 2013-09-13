日本股市：早盘震荡走高，静待美联储决议

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透东京9月13日 - 日本股市日经指数周五早盘在震荡交投中小幅走高，许多投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周政策会议的关键决策。
日经指数 早盘上涨0.2%至14,414.91点，仍较本周稍早触及的七周高点14,561.46点下跌约1%。
编制数据的交易商表示，9月日经指数期货及选择权于周五开盘结算，结算价为14,323.29点。
交易商指出，结算价低于现价，料将对市场构成短线支撑。
一日本资产管理公司的基金经理表示，“若指数接近该水准，则可能出现投资人的逢低承接买盘。”
东证股价指数 持平于1,184.81点。(完)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 -- AA 4/10-4/12 中信建投证券 惠通投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。