日本股市：早盘震荡走高，静待美联储决议

路透东京9月13日 - 日本股市日经指数周五早盘在震荡交投中小幅走高，许多投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周政策会议的关键决策。

日经指数 早盘上涨0.2%至14,414.91点，仍较本周稍早触及的七周高点14,561.46点下跌约1%。

编制数据的交易商表示，9月日经指数期货及选择权于周五开盘结算，结算价为14,323.29点。

交易商指出，结算价低于现价，料将对市场构成短线支撑。

一日本资产管理公司的基金经理表示，“若指数接近该水准，则可能出现投资人的逢低承接买盘。”