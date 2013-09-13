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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 10:34 BJT

台湾股市：盘中下跌，汽车类股走跌

路透台北9月13日 - 台湾股市下跌0.3%，电子出口股令盘势承压，因立法院长遭撤销党籍后的政局不稳疑虑下，投资人仍保持谨慎。

0200GMT，台股加权股价指数 跌至8,201.03点，上交易日小涨0.2%。

智能手机厂商宏达电 下跌2%，宸鸿 大跌3%。

电子类指数 跌0.3%。

周四涨幅最大的汽车类指数 回吐升幅，转为下跌0.7%。(完) 　　

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