美国个股：淡马锡计划出售最多达1.85亿美元的优酷土豆股份--IFR

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透香港9月13日 - 汤森路透旗下IFR周五引述交易文件报导，新加坡主权投资公司淡马锡 计划出脱价值最多达1.85亿美元的优酷土豆 股份，以结束其对这家线上影音公司的投资。
IFR称，淡马锡透过子公司Sennet Investments出售770万股优酷土豆股份，价格区间在每股23.80-24.00美元。
报导说，瑞士信贷 获聘处理这项售股。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。