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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 10:49 BJT

美国个股：淡马锡计划出售最多达1.85亿美元的优酷土豆股份--IFR

路透香港9月13日 - 汤森路透旗下IFR周五引述交易文件报导，新加坡主权投资公司淡马锡 计划出脱价值最多达1.85亿美元的优酷土豆 股份，以结束其对这家线上影音公司的投资。

IFR称，淡马锡透过子公司Sennet Investments出售770万股优酷土豆股份，价格区间在每股23.80-24.00美元。

报导说，瑞士信贷 获聘处理这项售股。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)

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