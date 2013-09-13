澳新汇市：澳元进行整固，新西兰元处在近四周高点

本周初，随着全球经济状况好转，市场显示利率将上涨近10个基点。

银行间利率期货<0#YIB:>显示在明年3月前降息机率为58%。

澳元本周仍上涨近1%，受到澳洲最大出口市场中国的向好经济数据提振。自周一以来，澳元兑日圆 也上涨1.4%，最新报92.30日圆。

目前市场焦点在于美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将于下周政策会议上缩减刺激措施。部分分析师预计美联储会将850亿美元的月度购债规模小幅缩减100亿美元。

“我也预计美联储将相当温和，因为其担心抵押贷款利率上涨，所以美元有走软的可能，”澳洲联邦银行(CBA)的汇率策略分析师Joseph Capurso表示，他预计澳元目标位在0.9400美元。

交易商称，0.9215/25美元附近有买盘，若跌破0.9200美元，将指向55日移动平均线切入位0.9115。阻力位在.9275-80美元，技术图表显示若突破0.9300美元将看多。

新西兰元兑美元 涨至0.8130美元，接近周四录得的四周高点0.8158美元。此前新西兰央行发布了强硬的利率展望，并且对本币强势的表态稍微软化，带动新西兰元上涨。

新西兰元兑美元本周料将上涨1.6%。新西兰元兑日圆 盘旋在周四触及的三个半月高点81.40附近。新西兰元兑澳元 守在四周高点附近。

本月迄今新西兰元兑美元已经上涨逾5%，因外界持续臆测国内经济好转将促使新西兰央行明年升息。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价