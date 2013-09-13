澳新汇市：澳元进行整固，新西兰元处在近四周高点

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
本周初，随着全球经济状况好转，市场显示利率将上涨近10个基点。
银行间利率期货<0#YIB:>显示在明年3月前降息机率为58%。
澳元本周仍上涨近1%，受到澳洲最大出口市场中国的向好经济数据提振。自周一以来，澳元兑日圆 也上涨1.4%，最新报92.30日圆。
目前市场焦点在于美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将于下周政策会议上缩减刺激措施。部分分析师预计美联储会将850亿美元的月度购债规模小幅缩减100亿美元。
“我也预计美联储将相当温和，因为其担心抵押贷款利率上涨，所以美元有走软的可能，”澳洲联邦银行(CBA)的汇率策略分析师Joseph Capurso表示，他预计澳元目标位在0.9400美元。
交易商称，0.9215/25美元附近有买盘，若跌破0.9200美元，将指向55日移动平均线切入位0.9115。阻力位在.9275-80美元，技术图表显示若突破0.9300美元将看多。
新西兰元兑美元 涨至0.8130美元，接近周四录得的四周高点0.8158美元。此前新西兰央行发布了强硬的利率展望，并且对本币强势的表态稍微软化，带动新西兰元上涨。
新西兰元兑美元本周料将上涨1.6%。新西兰元兑日圆 盘旋在周四触及的三个半月高点81.40附近。新西兰元兑澳元 守在四周高点附近。
本月迄今新西兰元兑美元已经上涨逾5%，因外界持续臆测国内经济好转将促使新西兰央行明年升息。(完)
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路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。