《综述》遭保险冷眼中国30年国债定位奇高，超长债或可引入私募发行

* 30年固息国债中标利率4.76%，创超长债五年新高

* 传统长期国债收益率偏低，遭保险机构抛弃

* 超长债利率飙高意外引发二级波动

* 建言财政部可引入私募发行超长债方式

作者 丁淑琴

路透上海9月13日 - 因遭到保险公司主力需求的冷遇，周五招标发行的中国30年期固息国债，中标利率创下超长债品种的五年新高，令市场一片惊呼，并带动二级市场10年国债收益率一度刷新逾五年高点。

业内人士指出，在利率市场化大趋势下，机构大多判断未来利率中枢会呈上行趋势，传统的长债收益率已难入保险"法眼"，转而投向信用品种和同业等业务寻求更高收益，仅有的银行疲弱配置盘很难支撑超长国债的发行。

他们并指出，由于本期利率意外飙高，偏弱势的二级市场难免受到波及，建言财政部可借鉴国开行私募发行50年超长债方式，事先遴选一些机构，以定向或私募方式发行20年以上国债。当然这种方式发行的国债，也应予以正常的流通属性，以完善整条国债收益率曲线。

北京一券商分析师认为，虽然30年国债基本没什么二级市场利率可供参考，但今日新债利率“还是高。保险不买，银行觉得太长，需求不足。”

上海一商业银行交易员指出，“(30年国债)利率好高，主要还是银行拿的多，否则也不至于这么高，保险有更好的选择。”

平安证券固定收益部研究主管石磊直接指出，“保险都在同业市场饕餮，短国债要到4.2%才能和同存(同业存款)替代。”

业内人士周五透露，财政部稍早招标发行的30年固息国债，中标利率为4.76%，远高于此前市场4.43%的预测均值，并直逼利率投标区间上限4.81%。该期国债投标倍数亦超低，仅为1.13倍。

中债登数据显示，财政部发行的20年-50年超长期国债，此前票面利率高点为2008年8月招标的20年期国债080013券 ，中标利率4.94%。银行间债市固息国债到期收益率曲线中，10年期品种也在此前后，创下4.56%的阶段性高点。

**私募发行可借鉴**

路透高级债券分析师李宏薇指出，银行间市场20年以上国债，因投资和需求主体多仅限在保险和大型银行，发行后即被其收入“箱底”，二级市场上几乎没有流动性。

她指出，这也导致了以往到期收益率曲线20年以上期限部分，要靠新债发行结果来重新定价的问题。在相定稳定的市场环境下，这种估值的变化尚在可接受范围内，不致令对市场造成过大冲击。

但是经历了"6.20"流动性困局后的银行间市场心态极为脆弱。早盘30年国债发行利率意外飙高，及一度带动二级收益率同步飙升，10年国债收益率创逾五年新高至4.18%；而此前超长国债的发行结果，一般对二级市场影响有限。

上海一商业银行交易员指出，“(早上)都是在卖的，7-10年的(国债)被拉上来过4-5个点了，30年都有4.78%出的了，午后好点了。”

在招标结果出炉后，二级市场上，剩余期限在9.70年的固息国债130011券成交对应收益率 早盘成交收益率最高曾达4.18%，为逾五年新高，之后有所回落。而短端波动相对较小。

而与极为超预期的30年国债相比，因短期资金相对稳定，今日进出口行两期债结果尚在预期范围内。北京一银行交易员表示，说明相对稳定的短期资金面，对五年以内债券仍有支撑。

进出口银行上午招标的三年固息债加权中标利率为4.7446%，符合此前4.74%的预测均值；同时招标的五年期固息债中标利率为4.85%，略高于4.82%的预测均值。 三年期边际中标利率为4.77%。两期债的投标倍数分别为3.42倍和1.59倍。

李宏薇指出，为稳定收益率曲线长端，并减少不必要的市场波动，建议财政部可借鉴国开行私募发行50年超长债方式，事先遴选一些机构，以定向或私募方式发行20年以上国债。当然这种方式发行的国债，也应予以正常的流通属性，以完善整条国债收益率曲线。

**良禽择木而栖**

中国的金融改革正在一步步推进，中国总理李克强最新表示，取消贷款利率下限只是利率市场化进程当中的一步，还会继续往前走。保险和银行等大型金融机构在这波改革大潮中转变着经营方向和理念。

华东一保险公司交易员指出，“只要有利率市场化，市场就有判断的，利率中枢未来往上走是大概率事件，30年4.76%的(收益率)水平不够有吸引力。”

他指出，中小保险公司已很少介入超长国债，“我们现在和这么长国债相匹配的产品类型不多，大部分都是分红和万能险产品，与理财产品差不多的，今天大概只有大的保险公司会拿一些。”

“就算是(匹配)传统险，收益率水平也要到5.5%左右才能配，”该交易员称，“而且有利率市场化在，也没必要拿这么长的期限，用短(期限)的滚呗。”

业内人士还提到，随着同业市场日趋活跃，目前对保险公司来说，相较于超长期国债，可替代投资品种很多，除了信用债外，协议存款因期限灵活，收益率更高也颇受保险青睐。

石磊指出，保险从今年年初开始“海阔天空”，降低利率债和存款规模，“现在市场彻底忽略了信用风险。但信用风险会被教育的，未来两年最好的机会，就是长期国债。”

今日招标的30年国债是财政部今年第19期记账式附息国债，利息按半年支付，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。