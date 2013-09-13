台湾债市：RP利率仍在低位，节前并未感受资金需求升高

路透台北9月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五仍在低位。时至月中，市场资金相当充裕，目前也没感受到下周中秋节假期的资金需求升高影响，利率大致稳于低位不变。

一位证券商资金调度人士表示，这两天市况平稳。由于下周中秋节即将来临，原本预估临近周末开始，将使资金的需求升高，投信基金可能面临一波赎回潮，但市场似未感受到此一变化。

〞没有什么人缺，投信基金还是一直在市场找券。〞前述资金调度人士表示。

另外一位大型票券商交易员则表示，9月底由于也是季底，因此票券商对月底的情况更为谨慎准备，在月中开始即积极卖票、降低库存，将拆款的余额降低。到了月底以后，票券商即会以增加拆款，做为主要的资金来源。

他们也表示，明天虽然金融市场开市，仍要上班，但是债券附买回到期很少，资金调度需求不高。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。