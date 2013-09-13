台湾债市：RP利率仍在低位，节前并未感受资金需求升高

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透台北9月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五仍在低位。时至月中，市场资金相当充裕，目前也没感受到下周中秋节假期的资金需求升高影响，利率大致稳于低位不变。
一位证券商资金调度人士表示，这两天市况平稳。由于下周中秋节即将来临，原本预估临近周末开始，将使资金的需求升高，投信基金可能面临一波赎回潮，但市场似未感受到此一变化。
〞没有什么人缺，投信基金还是一直在市场找券。〞前述资金调度人士表示。
另外一位大型票券商交易员则表示，9月底由于也是季底，因此票券商对月底的情况更为谨慎准备，在月中开始即积极卖票、降低库存，将拆款的余额降低。到了月底以后，票券商即会以增加拆款，做为主要的资金来源。
他们也表示，明天虽然金融市场开市，仍要上班，但是债券附买回到期很少，资金调度需求不高。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%，皆同上日。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。