美国个股：KKR考虑与日本一国家基金结盟，以取得Panasonic股权--WSJ

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透东京9月13日 - 华尔街日报(WSJ)报导称，美国私募股权公司KKR 正考虑与一个国家支持的日本投资基金结盟，以取得Panasonic 医疗保健业务股权。这么做是为设法缓和当地对外国收购公司的疑虑。
报导引述知情消息人士称，KKR可能投资于Panasonic这个制造血液监视器和其他医疗设备的部门，这桩与产业革新机构(Innovation Network Corp of Japan，INCJ)结盟的交易，价值可能达1,500亿日圆(15亿美元)。
KKR和INCJ的主管都拒绝置评。
虽然Panasonic的医疗保健部门有获利，但该公司正计划出售该部门多数股权，退出非核心业务以及亏损的消费性电子产品业务，将重点放在汽车零组件、器具设备、工业机械，和其他Panasonic是龙头制造商的领域。
消息人士上周告诉路透，KKR或取得竞购该医疗保健部门多数股权的优先磋商权，可能成为其在日本企业的最大投资案。
外国收购公司过去很难在日本成功确保交易，因为对它们剥离资产和裁员以使投资获得最大可能回报的质疑不断。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。