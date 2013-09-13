美国个股：KKR考虑与日本一国家基金结盟，以取得Panasonic股权--WSJ

路透东京9月13日 - 华尔街日报(WSJ)报导称，美国私募股权公司KKR 正考虑与一个国家支持的日本投资基金结盟，以取得Panasonic 医疗保健业务股权。这么做是为设法缓和当地对外国收购公司的疑虑。

报导引述知情消息人士称，KKR可能投资于Panasonic这个制造血液监视器和其他医疗设备的部门，这桩与产业革新机构(Innovation Network Corp of Japan，INCJ)结盟的交易，价值可能达1,500亿日圆(15亿美元)。

KKR和INCJ的主管都拒绝置评。

虽然Panasonic的医疗保健部门有获利，但该公司正计划出售该部门多数股权，退出非核心业务以及亏损的消费性电子产品业务，将重点放在汽车零组件、器具设备、工业机械，和其他Panasonic是龙头制造商的领域。

消息人士上周告诉路透，KKR或取得竞购该医疗保健部门多数股权的优先磋商权，可能成为其在日本企业的最大投资案。