基金产业：美国股票基金最新一周吸引128亿美元流入--理柏数据

路透纽约9月13日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)数据，美国基金投资人在最新一周投注128亿美元至股票型基金，因全球经济数据强劲，且美国攻打叙利亚的疑虑减轻。

9月11日止的一周，单周流入股票型基金的资金是7月中以来最大。美国服务业数据及中国经济数据向好，提振同期全球股市的表现，而美国对叙利亚动武的机率也下降。

投资美国股票的基金吸引了75亿美元新资金流入。SPDR S&P 500 ETF Trust 资金流入约39亿美元，同期标普500指数 涨幅为2.2%。

新兴市场股票基金在该周吸引26亿美元新资金，为1月以来单周最大流入。明晟MSCI新兴市场指数 该周则上涨5.8%。

日本股市基金也吸引2亿美元，是七周来首度出现资金流入。东京申奥成功且第二季经济成长上修之后，日经指数 在9月9日触及五周高点。

应税债券基金吸引13亿美元，是7月底以来最大单周流入。