基金产业：美国股票基金最新一周吸引128亿美元流入--理柏数据

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透纽约9月13日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)数据，美国基金投资人在最新一周投注128亿美元至股票型基金，因全球经济数据强劲，且美国攻打叙利亚的疑虑减轻。
9月11日止的一周，单周流入股票型基金的资金是7月中以来最大。美国服务业数据及中国经济数据向好，提振同期全球股市的表现，而美国对叙利亚动武的机率也下降。
投资美国股票的基金吸引了75亿美元新资金流入。SPDR S&P 500 ETF Trust 资金流入约39亿美元，同期标普500指数 涨幅为2.2%。
新兴市场股票基金在该周吸引26亿美元新资金，为1月以来单周最大流入。明晟MSCI新兴市场指数 该周则上涨5.8%。
日本股市基金也吸引2亿美元，是七周来首度出现资金流入。东京申奥成功且第二季经济成长上修之后，日经指数 在9月9日触及五周高点。
应税债券基金吸引13亿美元，是7月底以来最大单周流入。
投资人也投入132亿美元至货币市场基金，是五周以来最大流入。(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。