台湾债市：10年期公债殖利率早盘走扬，主随美债殖利率高档震荡

路透台北9月13日 - 台湾10年期指标公债102/10 周五早盘发行前交易(when-issued)殖利率微幅走扬。主要追随美债殖利率续处区间高档，加以标债前夕有微量新空单进场，令今日102/10殖利率早盘向上攀升。

交易员认为，由于美国指标10年期公债殖利率仍处2.9%附近高档盘旋，部分预期明日10年券102/10得标利率偏高的交易商进场追空，不过成交量仍显低迷，显示市场多数在标债前夕倾向保守操作，料今日102/10殖利率维持在既有高档区间整理。

10年券102/10发行前交易累计至周四空单量微减0.5亿在83亿台币，银行台债交易员表示，显然空单尚未缩手，空单还是续抱，且今日有少量预期标债利率偏高的新空单进场，推升102/10殖利率早盘开高走高。

美国公债价格周四小涨，回吐稍早涨幅，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周是否决定缩减大规模买债的不确定性影响，这让30年期公债标售蒙上阴影，但标售结果仍相当强劲。美国10年期公债价格 尾盘上扬3/32，收益率报2.903%，周三尾盘报2.91%。10年期公债收益率上周五攀升至两年高位3.01%。

早盘10:45为止，102/10期公债的发行前交易成交34亿台币，成交量跟上日同时段相仿。

交易员观察市场最新动态：

* 美国10年期公债殖利率周四亚洲盘初微扬至2.93-2.94%附近，2.9%区间高档震荡。

* 因少量新空单进场，台债10年券102/10殖利率早盘微幅走高。

* 五年期利率交换(IRS)利率 盘初报价1.3900/1.4100，续从高位回档。

* 10年期公债主流券早盘成交量与上日同时段不相上下。

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*10年期102/10：1.77-1.79%

本地时间11:05时最新报价：

*102/10期公债殖利率微幅走高2.02基点报1.7818%。

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