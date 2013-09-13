韩国汇市：韩元持平，因美联储会议前市况谨慎

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
0220GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,085.4 1,085.0
日圆/韩元 10.8813/865 10.8765
韩国公债期货 * 105.76 105.77
韩国综合股价指数 1,993.04 2,004.06
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 李爽)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。