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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 11:16 BJT

韩国汇市：韩元持平，因美联储会议前市况谨慎

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,085.4 1,085.0

日圆/韩元 10.8813/865 10.8765

韩国公债期货 * 105.76 105.77

韩国综合股价指数 1,993.04 2,004.06

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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