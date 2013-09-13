香港已公布经济指标--2013/9/13

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按 上年同月（季）按 年% 年% 2013年7月 零售销售值 +9.5 +14.7 +3.9 2013年7月 零售销售量 +8.9 +13.3 +1.4 2013年7月 综合消费物价指数（CPI） +6.9 +4.1 +1.6 2013年7月 甲类消费物价指数（CPI A） +12.0 +4.6 -2.4 2013年第二季 本地生产总值（GDP） +3.3 +2.9 +0.9 ------------------------------------------------------------------------------------------ 失业率 13年5-7月% 13年4-6月% 12年5-7月% 3.3 3.3 3.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 前月 上年同期 ） 2013年7月 贸易赤字／盈余 -37.15 -49.67 -40.13 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 -- AA 4/10-4/12 中信建投证券 惠通投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。