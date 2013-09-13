《美国经济分析》第三季经济成长或令人失望，但前瞻数据表明形势向好

路透华盛顿9月12日 - 美国下月将公布第三季经济成长数据，结果可能非常令人失望。

但该数据或许掩饰基本面的改善。

如果各行业景气调查显现相当乐观的信号属实，那么美国经济就在加速成长的边缘，且就业市场形势也在好转。

尽管显示经济实际表现的所谓实际经济指标或机构数据表明，第三季伊始经济成长减缓，但制造业、服务业、消费者信心和小企业聘雇计划等前瞻性调查却相对强劲。

分析师称，实际数据公布前进行的景气调查均表明，未来一两个月经济活动加速，其中包括供应管理协会(ISM)制造业和服务业调查及全美独立企业联盟(NFIB)小企业调查。

“景气调查说明，目前经济在明显加速，第三季末或第四季初是否会持续这种状态还不得而知，”道明证券资深分析师Millan Mulraine表示。

“ISM数据说明了当前情况。NFIB数据则说明接下来两三个月内可能的情况。”

分析师认为，乐观调查将表明，本季GDP成长环比年率至少为3%，尤其是ISM 8月制造业调查显示，制造业以两年来最快速度成长。ISM制造业指数与GDP密切相关。

但政府7月和8月公布的数据迄今意味着增速不会超过2%。分析师指出，尽管数据存在分歧，但景气调查传递的强劲信号可能激励美联储下周开始削减其每月购债规模。

“ISM调查表明本季GDP增速不会大幅回落，”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet表示。“我认为美联储将关注ISM调查和汽车销售数据。整体来说，迹象鼓舞人心。”

**制造业调查强劲**

在新订单表现强劲的拉抬下，ISM全国制造业活动指数7月和8月均上升。

根据ISM数据，作为制造业活动的主要指标，新订单指数在过去两个月均强劲上升，并在8月触及近两年半高位。

但令人意外的是，新订单的强劲上涨在政府耐久财和工业生产数据中却没有体现。

“统计数据看似乎大幅增长，这通常都预示着实际数据向好，”旧金山Bank of the West首席分析师Scott Anderson表示。

“只是我们在数据中还没看到相应反应。”

上月汽车销售跳增至2007年10月以来最高水平，且制造业聘雇势头升温，也透露出制造业活动加速的苗头。

服务业和建筑业调查也让人乐观。但他们也未传导至实际数据中。不仅ISM服务业调查显示8月服务业以近八年最快速度扩张，而且就业指数也创六个月新高。

**就业市场光明**

NFIB调查显示，8月小企业聘雇计划升至2007年1月以来最佳，亦为就业市场的光明景象添光。

尽管初请失业金数据不是就业市场的关键指标，但也盘旋在经济衰退前的水准。然而8月就业增长却不及华尔街预期。

“8月就业报告确实不好，所以或许9月就业岗位会大幅跳增，”Anderson说，

但不是所有人都相信这一点。

新加坡DMG & Partners Securities 首席分析师Thomas Lam表示，过去四个季度，GDP增长平均比景气调查表明的水准低1个百分点左右。

“最近的调查结果可能夸大了对当前经济增速的预期，”他说。(完)