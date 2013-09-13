韩国股市：盘中遭逢获利了结下跌，忧心美联储缩减购债

路透首尔9月13日 - 韩国股市周五早盘下跌，此前全球市场因担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减刺激规模而走弱，而部份投资人也开始调整仓位以了结近期涨势的获利。

0313GMT，韩国综合股价指数 下跌0.4%至1,995.95点，本周至今上涨2.3%。

SK证券分析师Kim Young-joon在论及综合股价指数过去三周上涨6.6%时表示，“主要股指涨幅大于市场预期，因此在美联储会议之前涨势放缓一点也不让人感到意外。”

三星电子 因逢获利了结而跌0.5%，该股先前连涨七个交易日，共上涨5%。