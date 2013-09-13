韩国股市：盘中遭逢获利了结下跌，忧心美联储缩减购债

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透首尔9月13日 - 韩国股市周五早盘下跌，此前全球市场因担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减刺激规模而走弱，而部份投资人也开始调整仓位以了结近期涨势的获利。
0313GMT，韩国综合股价指数 下跌0.4%至1,995.95点，本周至今上涨2.3%。
SK证券分析师Kim Young-joon在论及综合股价指数过去三周上涨6.6%时表示，“主要股指涨幅大于市场预期，因此在美联储会议之前涨势放缓一点也不让人感到意外。”
三星电子 因逢获利了结而跌0.5%，该股先前连涨七个交易日，共上涨5%。
钢铁类股 及造船类股 表现垫底，分别下跌1.5%及2.4%，同样遭逢获利了结。(完)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。