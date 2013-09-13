欧洲金融：欧盟要求部分成员国提供有关企业税安排的资讯

路透布鲁塞尔9月12日 - 官员周四称，欧盟掌管竞争的当局正调查部分成员国的企业税安排，并至少向荷兰、爱尔兰和卢森堡提出提供资讯的要求。

欧盟国家援助规定旨在防止不公平的商业作法，不过提供企业或产业有利课税条件的国家是否违反规定，则并不明确。

欧盟执委会正采取初步步骤，将视各国所提供资讯产生的结果，才会决定后续是否进行正式调查。

“执委会现在只是在搜集有关课税规则的资讯。已向几个会员国发出提供资讯要求。”欧盟执委会竞争议题发言人Antoine Colombani说。

爱尔兰、荷兰和卢森堡都有特别结构的企业税安排，但其他欧盟国家亦然。多数会员国的有效企业税率几乎都低于名义税率，这通常是因为在税务法规上有更优渥的条款。