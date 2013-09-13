《热点透视》中国金融系统困局：是救赎还是改革？

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
如果中国故伎重演，将很不明智：清理的成本太大，而且无法解决导致问题的根源。但是，如果一边不承认过去的亏损，一边又增加新的信贷，将可能会把中国推向日本式的失落十年。
因此，中国准备改革。9月11日在大连举行的世界经济论坛上，李克强总理宣布了一系列措施：放开利率，放宽资本管制，放松国家对银行系统的控股，拓宽资本市场以及对银行存款引入保险制度。
如果中国真正成为基于市场的金融系统，那么利率将取决于供需关系而非政府指令。贷款将流向最有利可图的投资，而非官方偏好的行业。企业和地方政府将承担肆意借款的后果，而银行将被迫承认并减计坏账。
清理过程并不一定演变成一场灾难：根据路透热点透视(Breakingviews)计算，如果中国最大的11家银行减计10%贷款，将需要5,000亿美元的新资本。这个数字虽然很大，但仅为这些银行去年提列拨备前营业利润的两倍稍多。仅凭坏账可能会造成混乱，但是不至于引发危机。
最大的问题在于，国家是否能在放弃管控的同时不会引起更广泛的恐慌。今天，政府暗地里的支持有助于人们保持对银行存款、国有企业、理财产品和地方政府融资工具所发债务的信心。这样的信心还未经受过考验：国内还没有债券发生过违约。
去除这一担保对于改革金融系统至关重要。但是这样做的话，即使是逐步进行，也可能造成各种无法预料的后果，包括从企业破产到金融资产大规模减值等。解决这一困局是一项挑战，而中国下一个十年的前景也将取决于此。(完) (译文审校 郑茵)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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