离岸人民币：台湾银行业8月底人民币存款851.41亿元，月增10.78%

路透台北9月13日 - 台湾央行周五表示，至今年8月底止，台湾银行业累计人民币存款 达851.41亿元，较上月成长约10.78%。

与香港7月底人民币存款6,950.42亿元相较，台湾人民币存款约达香港的12.25%。

8月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款增至544.51亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则微幅成长至306.9亿元，结束此前连续两个月衰退。

尽管8月台湾人民币存款持续攀升，相关业务中汇款业务却较上月大幅下滑41%，放款业务也仍以OBU为主，DBU单月放款仅有0.22亿元，尚未能有效成长。

此前香港金管局公布的数据显示，香港银行机构截止7月末的人民币存款 为6,950.42亿元，较上月6,979.59亿元微降29.17亿或0.4%。为连续第二个月衰退。

台湾自今年2月6日开放DBU承作人民币业务。多家投资银行预估，台湾至今年底为止，人民币存款可望达到1,000-1,500亿元。

台湾央行自4月起暂不公布跨境贸易结算总额。

台湾人民币存款趋势图请见 r.reuters.com/xaz92v

以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元人民币)

时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现及放款余额 汇款总额 跨境贸易结算总额

8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 --

7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 --

6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 --

5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 --

4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 --

3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 92.51

2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 73.87

* 贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据

** 贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项

*** 汇款总额含个人及企业

资料来源：台湾央行(完)