中国汇市：人民币早盘维持稳定，中间价终结四连涨

* 人民币即期维持平稳

* 中间价终结四天连涨

* 中间价本周累升0.24%，但即期保持横盘整理

路透北京9月13日 - 人民币兑美元即期 周五早盘维持平稳。中间价微跌3个点子终结四天连涨，本周以来累计升值0.24%。即期的窄幅振荡走势没有变化。

上海一股份行交易主管称，最近客盘结汇其实较大，但还是感觉有疑似干预的动作在，“结汇都被吃掉了，怎么看得出来？”

但针对其他交易员的看法，即中间价主动向即期靠近可能是为出台扩波幅政策做铺垫，他表示不认同。该交易主管称，目前没有感觉有这个苗头，中间价这两天的趋势还不算特别有指向意义。况且，当前即期汇率走稳对于保证外贸稳定的意义，要比扩波幅要大得多。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.1184元，上日收报6.1180元。今日人民币兑美元中间价 为6.1578元，上日中间价为6.1575元。

东京汇市日圆周五在亚洲盘守住隔夜全面升势，投资人轧平日圆兑澳元空仓的操作尤为明显，澳洲公布令人失望的就业数据后，澳元重挫。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2100/30，上日尾盘为6.2125。

北京时间12:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1098/28元，上一交易日尾盘报6.1067元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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