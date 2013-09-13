东京汇市：美元指数小涨，但周线料收低

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3283 1.3297 -0.11 +0.67 1.3194 美元/日圆 99.72 99.54 +0.18 +14.96 86.74 欧元/日圆 132.43 132.36 +0.05 +15.70 114.46 美元/瑞郎 0.9321 0.9303 +0.19 +1.81 0.9155 英镑/美元 1.5791 1.5804 -0.08 -2.83 1.6251 美元/加元 1.0327 1.0321 +0.06 +4.09 0.9921 澳元/美元 0.9246 0.9266 -0.22 -11.04 1.0393 新西兰元/美元 0.8110 0.8135 -0.31 -2.09 0.8283 澳元/日圆 92.180 92.230 -0.05 +2.27 90.130 新西兰元/日圆 80.880 80.980 -0.12 -42.56 140.820 英镑/日圆 157.44 157.31 +0.08 +11.80 140.82 澳元/新西兰元 1.1395 1.1383 +0.11 -9.13 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 侯向明)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。