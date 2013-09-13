中国货币市场：资金面变化不大回购利率多稳定，关注下周企业缴税影响

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透上海9月13日 - 中国银行间市场周五资金面变化不大，多数期限品种回购利率基本维持稳定，短期资金供给仍较充裕，跨月资金供需也未显更趋紧张的迹象，不过下周将进入月中企业缴税期，对流动性的影响值得关注。
市场人士指出，不少机构此前已提早开始准备季末头寸，尽管目前跨月资金需求不少，但由于相关期限的回购利率偏高，机构大多相对理性，只要流动性尚未看到明显缺口，不愿匆忙在高位借钱。
“跨月的价格上去了，不太愿意借，现在如果想借，大行估计也能给，关键之前大家也提前准备了跨月的，”上海一银行交易员称。
她并指出，“钱荒”后机构逐渐加强流动性管理，这有助于减缓季末因素对流动性的冲击，不过下周面临月中企业缴税，要关注资金面是否会受扰动，这也会影响月末前最后一周的市场心态。
下周因中秋节假期，9月19日-21日金融市场休市，9月22日（周日）正常上班。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9815 2.9771 +0.44
七天 3.5766 3.5699 +0.67
14天 3.8855 3.8468 +3.87 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 6.2000 7.0750 -87.50
七天 5.2100 5.3000 -9.00
14天 4.2500 4.0250 +22.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.9890 2.9700 +1.90
七天 3.5700 3.4925 +7.75
14天 4.1000 3.8081 +29.19 Shibor 其中:隔夜 2.9790 2.9670 +1.20
七天 3.5700 3.4940 +7.60
三个月 4.6571 4.6563 +0.08 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。