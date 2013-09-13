重温稿-《台湾新债预测》10年公债102/10得标利率料在1.76-1.80%

路透台北9月13日 - 路透周五的调查显示，台湾周六(14日)将标售的10年期公债102/10 得标利率将落在1.76-1.80%。

路透访谈的11家金融机构，包括五家寿险、三家本地及外商银行、一家大型金融机构及两家大型券商，他们预估本次标售决标贴现率的主要区间落在1.76-1.80%，大区间则在1.74-1.82%。

交易员认为，由于下周二(17日)美国联邦公开市场操作委员会(FOMC)将召开为期两天的利率决策会议，10年券102/10抢在高度不确定的情况下进行标售，加以该券下周三交割后紧接着四天中秋节连续假期，略有影响投标意愿及下标利率，因此市场看法颇为分歧。

“最大的分歧点就在于市场对国库署会不会截标!”一位大型寿险交易员说。

寿险交易员表示，由于本次标售金额多达400亿台币，提高国库署截标的可能性。市场部分预期国库署会截标的话，会选在1.80%的整数关卡；但也有寿险公司认为，国库署不会截标10年券，毕竟10年期公债是债券市场的主要比较基准，若连此券都截标的话，对债市杀伤力比较大。

不过也有寿险交易主管表示，预期下周FOMC货币政策会议决策将大致符合预期，即使是确定缩减购债规模，减幅也都在100-150亿美元间，对台债反而是由利空转为利多，并不会拖累周六10年券102/10标债结果，估得标利率落在1.75-1.76%都算是蛮好的标的。

据路透对分析师调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周料宣布，其每月资产 购买规模将削减100亿美元，幅度小于此前预期。69位受访分析师中近四分之三都认为，美 联储将在9月17-18日的政策会议后宣布缩减量化宽松举措(QE)政策。此次调查是在上周五就 业报告公布后进行。

以下为交易员观点整理:

* 标债变数主含下周二美国FOMC将举行决策会议，攸关美国量化宽松(QE)退场进展。

* 下周三交割后将遇四天中秋节连续假期，得标筹码不能随即反应国际债市变化。

* 本次发行金额多达400亿台币，国库署截标在1.80%以上的机率仍高。

* 公司债长券标售皆不如预期，显示买盘对长券投资仍有疑虑。

* 若寿险端本次不参与的话，下次要待11月才会再见长券标售。

以下为预测得标利率区间:

* 1.76-1.80%；最低预估在1.74%，最高在1.82%。

最新报价:

* 截至本地时间11:30为止，102/10公开发行前交易殖利率弹2.04个基点，报1.7820%。发行前交易期间的盘中高低点分别为1.7980%和1.7100%。

以下为交易商对102/10期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

大型寿险一 1.76 1.80

大型寿险二 1.74 1.80

大型寿险三 1.78 1.81

中型寿险一 1.78 1.82

中型寿险二 1.75 1.76

本土银行一 1.75 1.80

本土银行二 1.79 1.80

大型券商一 1.75 1.80

大型券商二 1.79 1.82

外国银行 1.76 1.80

大型金融机构 1.75 1.80

中值 1.76 1.80 (完)