中国债市动态：10年国债收益率一度创五年新高，受30年国债偏高定位带动

路透上海9月13日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率走势有所分化。交易员表示，在短期流动性支撑下，现券短端品种成交尚可，收益率小幅下行后持稳；而长端品种则在30年国债结果意外走高的带动下，收益率升幅明显，尤其10年国债收益率盘中一度创逾五年新高。

他们并认为，在一级新债招标结果持续走高以及供给不减的情况下，长端承压较大；而短券品种走势则需要继续关注流动性情况。

“今天短券收益率下了2-3个bp,30年国债结果出来之后，短的稳住了，倒是带动10年国债收益率最高都到4.18%了，”上海一银行交易员表示。

“30年国债结果太高了，所有品种可能都要重新定价了，本来就供给多，现在看10年的不止4.18%了，可能要看4.30%了，“他称。

剩余期限9.6958年的固息国债130011券最新成交对应收益率 为4.1314%，上日尾盘为4.1304%。盘中最高收益率达4.18%。

银行间固息国债到期收益率曲线 显示，10年国债收益率此前高点在2008年8月29日，为4.2234%。

中国财政部稍早招标发行的30年固息国债，中标利率为4.76%，投标倍数为1.13倍，远高于此前市场4.43%的预测均值。

上海一基金公司交易员认为，今日30年国债结果，确实有可能带动10年及以上国债到期收益率曲线上移,现在跌的都没方向了。”

不过亦有交易员并未如此悲观。华中一银行交易员认为，“可能有市场情绪在里面吧，债市还需要再看基本面和资金面情况而定。”

中国银行间市场周五资金面变化不大，多数期限品种回购利率基本维持稳定，短期资金供给仍较充裕，跨月资金供需也未显更趋紧张的迹象，不过下周将进入月中企业缴税期，对流动性的影响值得关注。

国债期货今日亦跟随现券走势。据路透计算，以130015券作为CTD计算，国债期货隐含回购利率，早盘一度升到4%上方，但随着30年国债结果的公布，上午收盘已回落至3.63%左右。