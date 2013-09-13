中国债市：流动性依旧宽松利率互换续走低，30年国债利率高企未抑其跌势

路透上海9月13日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周五续降。市场流动性依旧宽松，抵御了30年新发国债利率高企的冲击，各期限品种仍有不同程度下行。因30年品种过长，对IRS主要成交期限影响不大，以及IRS长端此前已积累一定涨幅。

财政部稍早招标发行的30年固息国债，中标利率为4.76%，投标倍数为1.13倍，远高于此前市场4.43%的预测均值。

上海一外资银行交易员称，因IRS主要成交介于一至五年，因此30年国债利率定位影响有限，IRS整体仍继续下行。“(30年国债结果)对于IRS意义不大，毕竟太长期限，应该没什么交易户愿意拿。”

至于IRS后市，有交易员预计，若季末前资金面不明显收紧，IRS短端仍有一定下行空间，或助曲线陡峭化。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1000/4.2000 4.0675/4.1525 4.1625/4.2475 4.2950/4.3850 4.3260/4.5820

上日 4.1300/4.2460 4.0997/4.1840 4.1923/4.2780 4.3130/4.4040 4.3427/4.5927

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变化 -0.0300/-0.0460 -0.0322/-0.0315 -0.0298/-0.0305 -0.0180/-0.0190 -0.0167/-0.0107

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。