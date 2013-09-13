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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 18:19 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月13日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)     
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商   主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*山东钢铁集团   60      30       12   9/18簿记建档   招商银行     AAA     9/23     9/24  
                                                     北京银行        
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*恒力集团      19      10       12   9/18簿记建档   农业银行     AA-     9/23     9/24          
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*四川高速公    80      20       12   9/18簿记建档   国开行       AA      9/23     9/24  
路建设开发总公司    (四川省交通投资集团提供担保)    浦发银行
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*泰州三福船     6       3       12   9/18簿记建档   农业银行     AA-     9/23     9/24  
舶工程公司                                         
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*浙江富春       6       6       12   9/18簿记建档   中信银行     AA-     9/23     9/24  
江通信集团                                          民生银行
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*安徽省高速    20      10       12   9/18簿记建档   招商银行     AAA     9/23     9/24  
公路控股集团                                        民生银行
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*中国电力     100      15       12   9/23簿记建档   光大银行     AAA     9/25     9/26  
投资集团
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*四川双马      10       5       12   9/23簿记建档   民生银行     AA      9/24     9/25  
                                         招商银行
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*陕西煤业      30      30       12   9/23簿记建档   兴业银行     AAA     9/24     9/25  
化工集团                                            中国银行
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中国国电集团   43      43       12   9/16簿记建档   工行/中行    AAA     9/17     9/18  
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齐鲁证券       44      10       3     9/16招标      建设银行     AA+     9/17     9/18  
          (核定最高发行余额) 
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广西沿海       10       5       12   9/16簿记建档   农业银行     AA+     9/17     9/18   
铁路股份公司
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安徽交通       13       7       12   9/16簿记建档    国开行      AA      9/17     9/18   
投资集团
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河南天冠        6       3       12   9/16簿记建档    中信银行    AA-     9/18     9/22   
企业集团 
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上海临港经济    5       5       12   9/17簿记建档    交通银行    AA      9/18     9/22 
发展集团投资管理公司
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亚厦控股公司   10       5       12   9/17簿记建档    中国银行    AA      9/18     9/22 
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昆明交通产     30      10       12   9/17簿记建档    北京银行    AA+     9/18     9/22
业股份公司 
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宏图高科        6       6       12   9/17簿记建档    中信银行    AA      9/23     9/24
                               
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陕西有色       50      20       12   9/17簿记建档    兴业银行    AAA     9/18     9/22
金属控股集团
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浙江凯喜雅      3.5     1.2     12   9/17簿记建档    渤海银行    A+      9/18     9/22  
国际股份公司           
========================================================================================
天津物产国      4       2       12   9/17簿记建档    渤海银行    AA-     9/18     9/22  
际能源发展公司      
========================================================================================
中国长江      200      60       12   9/17簿记建档    工商银行    AAA     9/22     9/23  
三峡集团                                             招商银行    
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华能澜沧       40      20       12   9/17簿记建档    中国银行    AAA     9/18     9/22  
江水电公司                                           国开行                                     
    
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福建漳龙       21      11       12   9/17簿记建档    兴业银行    AA      9/18     9/22
实业公司                                             光大银行
========================================================================================
唐山曹妃甸     10       4       12   9/17簿记建档    中信银行    AA      9/23     9/24
实业港务公司   
========================================================================================
亚邦投资        5.6     2.6     12   9/17簿记建档    民生银行    A+      9/18     9/22
控股集团   
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绍兴市水        6       3       12   9/17簿记建档    华夏银行    AA      9/23     9/24
务集团   
========================================================================================
南京医药        5       2.5     12   9/17簿记建档    民生银行    AA-     9/18     9/22
   
========================================================================================
上海东浩国      6       6       12   9/18簿记建档    中国银行    AA+     9/23     9/24   
际服务贸易（集团）
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广州广日集团    4       2       12   9/23簿记建档    兴业银行    AA-     9/24     9/25 
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TCL集团        60      17       12    推迟发行       国开行      AA       --       --
                                          进出口行  
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广汇能源       20      10       12    暂停发行       中信银行    AA       --       --   
       
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日) 
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*中国有色     30        30      5   9/23簿记建档     华夏银行    AAA     9/25     9/26
矿业集团                                                                       
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中煤能源     150        50      7   9/16簿记建档     中国银行    AAA     9/18     9/22
                                  中金公司                             
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湖北联合发    14         7      5   9/16簿记建档     平安银行    AA+     9/17     9/18
展投资集团
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重庆市能      20        20      5    9/17簿记建档    光大银行    AA+     9/18     9/22
源投资集团 
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马鞍山城市    28        20      5   9/17簿记建档     国开行      AA      9/18     9/22
发展投资集团                                         民生银行
========================================================================================
湖州市交通    15         5      5   9/17簿记建档     平安银行    AA      9/18     9/22
投资集团   
========================================================================================
乌鲁木齐国    18        12      5   9/17簿记建档     兴业银行    AA      9/18     9/22
资经营公司  
========================================================================================
上海永达投    11.6      11.6    3   9/22簿记建档     交通银行    AA      9/23     9/24
资控股集团                                           浦发银行
========================================================================================
山东钢铁集团  20        20      3 9/22-9/23簿记建档  工商银行    AAA     9/24     9/25
                                                     光大银行    
========================================================================================
重庆乌江实业   6         3      3     推迟发行       光大银行    AA-       --      --
========================================================================================  
云南投资控股   5         5      5     推迟发行       中信银行    AA+       --      --
集团
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湘电集团       4.5       4.5    5     推迟发行       广发银行    AA        --      --
========================================================================================
滨化股份      15         3      5     推迟发行       招商银行    AA        --      --
 
======================================================================================== 
天津市政投资   8         8      3     推迟发行       中国银行    AA        --      --
======================================================================================== 
贵航股份       6         4      3     推迟发行       招商银行    AA        --      --
                                          民生银行
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重庆两江新区  50        25      5     推迟发行       国开行      AAA       --      --
开发投资集团                                         工商银行
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沁和能源集团  18         6      5   择机重新发行     建设银行    AA        --      --
                                                     广发银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: 代表新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 吴芳)

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