《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月13日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *山东钢铁集团 60 30 12 9/18簿记建档 招商银行 AAA 9/23 9/24 北京银行 ======================================================================================== *恒力集团 19 10 12 9/18簿记建档 农业银行 AA- 9/23 9/24 ======================================================================================== *四川高速公 80 20 12 9/18簿记建档 国开行 AA 9/23 9/24 路建设开发总公司 (四川省交通投资集团提供担保) 浦发银行 ======================================================================================== *泰州三福船 6 3 12 9/18簿记建档 农业银行 AA- 9/23 9/24 舶工程公司 ======================================================================================== *浙江富春 6 6 12 9/18簿记建档 中信银行 AA- 9/23 9/24 江通信集团 民生银行 ======================================================================================== *安徽省高速 20 10 12 9/18簿记建档 招商银行 AAA 9/23 9/24 公路控股集团 民生银行 ======================================================================================== *中国电力 100 15 12 9/23簿记建档 光大银行 AAA 9/25 9/26 投资集团 ======================================================================================== *四川双马 10 5 12 9/23簿记建档 民生银行 AA 9/24 9/25 招商银行 ======================================================================================== *陕西煤业 30 30 12 9/23簿记建档 兴业银行 AAA 9/24 9/25 化工集团 中国银行 ======================================================================================== 中国国电集团 43 43 12 9/16簿记建档 工行/中行 AAA 9/17 9/18 ======================================================================================== 齐鲁证券 44 10 3 9/16招标 建设银行 AA+ 9/17 9/18 (核定最高发行余额) ======================================================================================== 广西沿海 10 5 12 9/16簿记建档 农业银行 AA+ 9/17 9/18 铁路股份公司 ======================================================================================== 安徽交通 13 7 12 9/16簿记建档 国开行 AA 9/17 9/18 投资集团 ======================================================================================== 河南天冠 6 3 12 9/16簿记建档 中信银行 AA- 9/18 9/22 企业集团 ======================================================================================== 上海临港经济 5 5 12 9/17簿记建档 交通银行 AA 9/18 9/22 发展集团投资管理公司 ======================================================================================== 亚厦控股公司 10 5 12 9/17簿记建档 中国银行 AA 9/18 9/22 ======================================================================================== 昆明交通产 30 10 12 9/17簿记建档 北京银行 AA+ 9/18 9/22 业股份公司 ======================================================================================== 宏图高科 6 6 12 9/17簿记建档 中信银行 AA 9/23 9/24 ======================================================================================== 陕西有色 50 20 12 9/17簿记建档 兴业银行 AAA 9/18 9/22 金属控股集团 ======================================================================================== 浙江凯喜雅 3.5 1.2 12 9/17簿记建档 渤海银行 A+ 9/18 9/22 国际股份公司 ======================================================================================== 天津物产国 4 2 12 9/17簿记建档 渤海银行 AA- 9/18 9/22 际能源发展公司 ======================================================================================== 中国长江 200 60 12 9/17簿记建档 工商银行 AAA 9/22 9/23 三峡集团 招商银行 ======================================================================================== 华能澜沧 40 20 12 9/17簿记建档 中国银行 AAA 9/18 9/22 江水电公司 国开行 ======================================================================================== 福建漳龙 21 11 12 9/17簿记建档 兴业银行 AA 9/18 9/22 实业公司 光大银行 ======================================================================================== 唐山曹妃甸 10 4 12 9/17簿记建档 中信银行 AA 9/23 9/24 实业港务公司 ======================================================================================== 亚邦投资 5.6 2.6 12 9/17簿记建档 民生银行 A+ 9/18 9/22 控股集团 ======================================================================================== 绍兴市水 6 3 12 9/17簿记建档 华夏银行 AA 9/23 9/24 务集团 ======================================================================================== 南京医药 5 2.5 12 9/17簿记建档 民生银行 AA- 9/18 9/22 ======================================================================================== 上海东浩国 6 6 12 9/18簿记建档 中国银行 AA+ 9/23 9/24 际服务贸易（集团） ======================================================================================== 广州广日集团 4 2 12 9/23簿记建档 兴业银行 AA- 9/24 9/25 ======================================================================================== TCL集团 60 17 12 推迟发行 国开行 AA -- -- 进出口行 ======================================================================================== 广汇能源 20 10 12 暂停发行 中信银行 AA -- -- ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *中国有色 30 30 5 9/23簿记建档 华夏银行 AAA 9/25 9/26 矿业集团 ======================================================================================== 中煤能源 150 50 7 9/16簿记建档 中国银行 AAA 9/18 9/22 中金公司 ======================================================================================== 湖北联合发 14 7 5 9/16簿记建档 平安银行 AA+ 9/17 9/18 展投资集团 ======================================================================================== 重庆市能 20 20 5 9/17簿记建档 光大银行 AA+ 9/18 9/22 源投资集团 ======================================================================================== 马鞍山城市 28 20 5 9/17簿记建档 国开行 AA 9/18 9/22 发展投资集团 民生银行 ======================================================================================== 湖州市交通 15 5 5 9/17簿记建档 平安银行 AA 9/18 9/22 投资集团 ======================================================================================== 乌鲁木齐国 18 12 5 9/17簿记建档 兴业银行 AA 9/18 9/22 资经营公司 ======================================================================================== 上海永达投 11.6 11.6 3 9/22簿记建档 交通银行 AA 9/23 9/24 资控股集团 浦发银行 ======================================================================================== 山东钢铁集团 20 20 3 9/22-9/23簿记建档 工商银行 AAA 9/24 9/25 光大银行 ======================================================================================== 重庆乌江实业 6 3 3 推迟发行 光大银行 AA- -- -- ======================================================================================== 云南投资控股 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- 集团 ======================================================================================== 湘电集团 4.5 4.5 5 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 滨化股份 15 3 5 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================== 天津市政投资 8 8 3 推迟发行 中国银行 AA -- -- ======================================================================================== 贵航股份 6 4 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 民生银行 ======================================================================================== 重庆两江新区 50 25 5 推迟发行 国开行 AAA -- -- 开发投资集团 工商银行 ======================================================================================== 沁和能源集团 18 6 5 择机重新发行 建设银行 AA -- -- 广发银行 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)