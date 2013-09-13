香港股市：恒生指数早盘下跌，投资者获利了结打压景气循环类股

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透9月13日 - 香港股市周五早盘下跌，中资银行及原材料等景气循环类股领跌，在本周稍早市场强势上扬后，投资者锁定获利。
到中午时，恒生指数 下跌0.5%至22,836.4点，恒生国企指数 跌1.4%。
两指数仍可能连续第二周上扬，涨幅分别为1%和1.5%。
“我认为市场会进一步走高，我们建议客户开始囤积风险较高的中资银行和地产类股，”里昂证券(CLSA)的香港-中国策略部门总经理Francis Cheung说。
“这波升势至今主要是因为空头回补，一些多头资金开始回归。今年稍早看空中国的人士特别多，因此即使恢复到多空相当也将会提振市场，”Cheung并称。(完)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。