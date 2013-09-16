《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月16日

路透上海9月16日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(9月16日-9月22日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 -------------------------------------------------------------------------- 鹏华双债保利债券 鹏华基金 上海银行 9/10-9/16 长盛双月红1年期 长盛基金 农业银行 8/22-9/18 定期开放债券A/C 鹏华丰泰定期 鹏华基金 浦发银行 8/19-9/18 开放债券 建信创新 建信基金 中信银行 8/26-9/18 中国股票 博时双月薪 博时基金 建设银行 8/29-9/18 定期支付债券 鹏华全球 鹏华基金 工商银行 8/29-9/18 高收益债债券（QDII） 富国国有企业债 富国基金 农业银行 8/26-9/18 债券A/B/C 中银互利分级 中银基金 民生银行 9/10-9/24 B发行时间为9/10-9/16 债券A/B 华安沪深300 华安基金 兴业银行 9/2-9/25 量化增强A/C 国投瑞银策略 国投瑞银基金 中国银行 9/9-9/25 精选灵活配置混合 融通通祥一年 融通基金 建设银行 9/16-10/18 目标触发式灵活配置混合 海富通一年定期 海富通基金 工商银行 9/16-10/18 开放债券 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 至多400 3/5年 凭证式国债 9/10-9/19 今年第三期凭证式国债 财政部 301.5 7年 记账式国债 9/12-9/16 今年第15期七年品种第二次续发 财政部 260 30年 记账式国债 9/16-9/18 广东省 121 5/7年 自行招标地方债 9/17-9/23 中国神华 100 九个月 超短期融资券 周一 国电集团 60 九个月 超短期融资券 周一 南方电网 50 5年 中期票据 周一 联通中国 150 六个月 超短期融资券 周二 农发行 180 2/5年 固息金融债 周二 中煤能源 50 7年 中期票据 周三 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 固息国债 260 周一 财政部 固息国债 163.8 周二 国开行 固息金融债 60 周二 进出口行 固息金融债 100 周三 北京银行 浮息金融债 75 周四(中秋假期，延至周日到账) 中国联通 中期票据 120 周五(中秋假期，延至周日到账) 进出口行 固息金融债 146.7 周六(中秋假期，延至周日到账) 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。因中秋假期，本周统计至周日(22日) ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 逆回购到期 合计 40 200 -160 =====================================================================================(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)