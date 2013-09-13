《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(9月9日-13日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周累计微升0.03%后收于6.1188元，大幅低于中间价 同期0.24%的升幅。从盘面上看，结购汇相对均衡，需求温和放大，交投较此前热络。但交 易人士表示客盘仍以结汇为主，感觉6.12元附近仍有来自大行的较强购汇，使价格变动空间 不多。后期关注政策指引是否会容许人民币进一步升值。 公开市场操作: * 中国央行公开市场本周连续第二周净回笼，同时依旧保留量小价平的逆回购操作，以 稳定季末前市场信心。在外汇占款可能回升，以及季末前财政存款投放等因素作用下，银行 间市场短期流动性较为充裕，即使央行大规模续做到期央票，资金面也未受到明显冲击。业 内人士指出，中国经济近来回暖势头明显，但四季度形势仍不容乐观。基于服务“稳增长” 要求，在三中全会确定政策基调前，预计货币政策执行力度和方向都不会有大的变化。[CN/ MMTCN] 债市: * 虽然不乏短暂的向暖，但银行间市场现券走势当周整体疲弱，收益率震荡上行，因受 宏观基本面向好、新债结果定位偏高的轮番冲击。当前场内整体情绪偏悲观，对于后市机会 ，有交易员表示，如果四季度一级供给压力现缓和，现券或有阶段性转暖的机会，但力度及 可持续性还不明朗。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周冲高后稍回落，临近季末银行为控信贷规模，出票压力相 对更大，不过由于目前资金面尚较宽裕，减缓了转贴利率上行步伐。不过交易员并认为，随 着季末渐行渐近，尤其是进入本月下旬后，机构调规模压力将进一步加大，转贴利率仍有上 行空间。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨4.5%。受优先股或将选择银行股进行试点的报 导刺激，本周以银行股为代表的蓝筹股涨势喜人，再加上自贸区概念和军工资产证券化等主 题投资的热络，股指连续上涨，至周五才出现技术性调整。 期市: * 沪铜当周震荡下跌。周初因中国经济数据企稳及市场冀望美联储有望维持刺激政策, 铜价仍保持坚挺，不过库存不断上升，以及美联储会议下周即将召开，铜市买盘缩水，价格 节节下滑。沪铜主力1312合约 周五收报每吨51,290元，全周累计下跌1.08%。 黄金: * 上海黄金当周震荡走低，叙利亚紧张局势逐渐缓和打压避险意愿，而市场愈发担忧美 联储可能会在下周会议宣布缩减购债规模，更令金价承压下行。上海期金主力1312合约<SHA Ucv1>周五收报每克262.7元，全周累计下跌4.2%。(完) (整理 李宏薇/边竞/林琦/李然/康熙泽; 审校 黄凯)