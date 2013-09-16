《中国债券市场每日交易备忘》--9月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多80亿元人民币七年期固息金融债14:00-15:00招标 广东省政府121亿元人民币固息地方债9:50-10:30招标，五年和七年各半 中国国电集团43亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和中行主承 齐鲁证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建设银行主承 广西沿海铁路股份公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行主承 安徽交通投资集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 广汇能源 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 河南天冠企业集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 中煤能源 50亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中行和中金公司主承 湖北联合发展投资集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，平安银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 上海市56亿元五年期地方政府债1350001，票面利率3.94% 上海市56亿元七年期地方政府债1350002，票面利率4.01% 姜堰市城建投投资8亿元七年期固息债1380238，票面利率7.10% 阳江恒财城市投资10亿元七年期固息债1380262，票面利率6.85% 石家庄建设投资集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380264，票面利率6.70% 财政部代发262亿元五年期固息地方债139110，票面利率4.45% 中国航空集团10亿元六个月期超短期011342009，票面利率4.80% 中国四联仪器仪表集团2亿元一年期短融041358062，票面利率6.20% 国泰君安证券30亿元三个月期短融071302008，票面利率4.94% 渤海证券7亿元三个月期短融071321001，票面利率5.35% 龙岩工贸发展集团4亿元一年期短融041356034，票面利率5.90% 天辰化工公司3亿元一年期短融041358063，票面利率5.90% 江苏交通控股公司20亿元一年期短融041356033，票面利率5.30% 江苏交通控股公司23亿元六个月期短融041361042，票面利率5.10% 星星集团2亿元一年期短融041360059，票面利率7.90% 新疆天业集团4亿元一年期短融041360060，票面利率5.70% 莱美药业 2.2亿元一年期短融041358060，票面利率7.90% 东营方圆有色金属7亿元一年期短融041353063，票面利率6.95% 山西省经贸投资控股集团3亿元一年期短融041359059，票面利率6.20% 北京能源投资集团20亿元3年期中票101364006，票面利率5.22% ============================================================================ 三、缴款： 财政部301.50亿元七年期续发国债130015，发行价格96.76元 重庆大晟资产经营公司8亿元七年期固息债1380260，票面利率6.98% 乳山市城市国有资产13亿元七年期固息债1380271，票面利率6.90% 国电集团60亿元九个月期超短融 中国神华 100亿元九个月期超短融 中铁物资20亿元九个月期超短融 华电国际 20亿元一年期短融 陕西煤业化工集团30亿元一年期短融 重庆机电控股(集团)10亿元一年期短融 温州市公用事业投资集团3亿元一年期短融 南京中电熊猫信息产业集团7亿元一年期短融 广东大唐国际潮州发电公司4亿元一年期短融 冀东水泥 10亿元一年期短融 东方园林 2.5亿元一年期短融 马钢股份 15亿元一年期短融 新疆广汇实业投资集团10亿元一年期短融 润华集团5亿元一年期短融 湖北联合发展投资集团14亿元一年期短融 浙江商业集团15亿元三年期中票 南方电网50亿元五年期中票 上海南汇发展（集团）7亿元五年期中票 杭州金融投资集团有限公司7亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国广核集团有限公司10亿元一个月期超短融011364001到期兑付，票面利率4.55% 浙江荣盛控股集团有限公司9亿元一年期短融041258053到期兑付，票面利率5.04% 南京长江第三大桥4亿元九个月期短融041258068到期兑付，票面利率6.20% 广东省交通集团有限公司15亿元一年期短融041259052到期兑付，票面利率4.22% 桂林三金集团股份有限公司3亿元一年期短融041260062到期兑付，票面利率4.94% 云南煤化工集团有限公司10亿元一年期短融041263005到期兑付，票面利率4.94% 孚日股份 2.5亿元一年期短融041266008到期兑付，票面利率5.60% 中信建投证券17亿元三个月期短融1390049到期兑付，票面利率5.00% 中国财政部260亿元五年期固息国债080017到期兑付，票面利率3.69% 北京首都公路发展公司20亿元三年期中票1082162到期兑付，票面利率3.49% 工商银行 90亿元10年期浮息(七天回购利率基准)金融债050503付息，基本利差1.05% 浙商银行7亿元10年期固息债062001付息，票面利率4.25% 工商银行58亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1005001付息，票面利率3.90% 工商银行162亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1005002付息，票面利率4.10% 江阴城市建设投资公司25亿元七年期固息债0980134付息，票面利率6.90% 江苏银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债082302付息，票面利率6.20% 国开行300亿元七年期浮息(三个月shibor基准)金融债090205付息，基本利差0.30% 国开行300亿元五年期固息债090211付息，票面利率3.45% 农发行150亿元五年期固息债110415付息，票面利率4.59% 神华宁夏煤业集团公司10亿元15年期固息债058026付息，票面利率4.90% 财政部282.6亿元10年期固息国债100031付息，票面利率3.29% 中国铁路总公司100亿元10年期固息债1080109付息，票面利率3.94% 中国铁路总公司50亿元15年期固息债1080110付息，票面利率4.05% 常州市中小企业5.08亿元三年期集合债券1180057付息，票面利率5.03% 唐山国丰钢铁公司10亿元五年期中票1082161付息，票面利率4.05% 湖南湘投控股公司10亿元五年期中票1182250付息，票面利率7.25% 中国南山开发集团公司18亿元五年期中票1182251付息，票面利率6.65% 中国节能环保集团公司13亿元五年期中票1182252付息，票面利率6.03% 河北钢铁集团12.6亿元浮息(一年定存基准)七年期投资人选择权(5+2)中票1082159付息，基本利差1.40% 河北钢铁集团37.4亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082160付息，票面利率4.15% 河南投资集团公司5亿元三年期中票1182249付息，票面利率6.60% 安徽淮海实业发展集团3亿元三年浮息(一年定存基准)中票1282342付息，基本利差2.90% 广东交通公司30亿元五年期中票0982129付息，票面利率4.50% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --世界银行行长金墉周日表示，中国今年应该能够实现经济成长7.5%的目标。但他也警告，受对美国准备收回 量化宽松计划的预期影响，新兴市场利率上升，说明仍存在重大风险。 --中国国家信息中心经济预测部撰文指出，目前中国资本账户可兑换程度偏低，不利于企业对外投资、跨国兼 并重组获取国外先进技术，建议加快推进资本账户可兑换步伐，明确时间表和路线图，主动适应新一轮国际谈判 的规则与标准，以证券投资为重点，有计划、有步骤地取消资本项目管制。 --中国人民银行行长周小川称，要加强宏观信贷政策指导，鼓励和引导金融机构加大对经济社会发展薄弱环节 的信贷投入。同时，稳步推动信贷资产证券化常规化发展，引导金融机构将盘活的资金向小企业倾斜。 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳；审校 康熙泽)