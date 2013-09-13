《热点透视》安倍经济学开启了日本企业重建资本的窗口

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 王冠中

路透香港9月12日 - 安倍经济学已为日本受创的企业巨人开启希望之窗。感受到投资人信心的转变，夏普 和三菱汽车 可能开始向公众发行股票，来筹措资本。据报导，两公司可能合计筹资35亿美元，用以改善自身财务状况。这将考验日本正在复苏的股票资本市场。

自从安倍晋三于2012年底接任日本首相以来，股市开始复苏，促使日本企业增加供股。今年以来发行股票金额已较2012年全年高出42%。若目前的发行速度持续下去，今年的发行金额可能达到接近2010年福岛核灾前的水准。根据Thomson One的数据，当时企业发行股票规模达580亿美元。

然而，到目前为止，发行股票的主要都是成长稳健且计划发行已久的企业。例如，政府3月出售日本烟草股权，筹得78亿美元。软性饮料供应商三得利7月透过首次公开发行(IPO)筹资40亿美元，旋即利用部分资金收购英国饮料品牌Lucozade和Ribena。

夏普和三菱汽车抢搭供股行列的前景，是处境较为艰难的企业也开始把握机会重建资本。夏普面临电视机和其他产品销售大幅下滑的困境，而三菱汽车则需要偿还集团企业持有的优先股。

自11月初投资人开始反映日本央行宽松货币政策以来，日圆兑美元下跌了24%，对出口商带来助益。夏普4-6月意外录得营业利润。而三菱汽车则在2012/13年度出现创纪录净利。