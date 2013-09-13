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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 14:06 BJT

标题新闻：印度总理经济顾问小组大幅下修2013/14年GDP成长预估至5.3%，年初预估时为6.4%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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