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货币新闻 | 2013年 9月 13日 星期五 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--9月13日

路透伦敦9月13日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

  品种      最新库存           变动
   铜        577,525         -2,225
   锡         14,190           -250
   铅        231,675        +49,475
   锌        983,075         -2,500
   铝      5,348,325         -5,400
   镍        217,422           -228
 铝合金       64,020           -780
 NASAAC      110,740            -80
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种    库存数据          库存分布                 品种        库存数据            库存分布
 铜      MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>               铅        MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>               锡        MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>           铝合金        MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>            NASAA        MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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